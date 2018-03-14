|В Кривом Роге 90 многоэтажек остались без газа
|14.03.2018 10:46
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Произошла утечка и возгорание природного газаВ Кривом Роге Днепропетровской области 90 многоэтажных жилых домов остались без газоснабжения из-за утечки и воспламенения газа.
Фото: nikolaev-city.net
"13 марта около 21 ч. В Покровском микрорайоне г.. Кривой Рог при проведении сварочных работ газовой трубы низкого давления (диаметром 100 мм) произошла утечка и возгорание природного газа. Без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тыс. Абонентов). В 23 ч. 20 мин. порыв трубы ликвидирован ", - сообщает ДСНС.
Напомним, 24 и 25 февраля в результате прорывов труб без отопления и горячей воды в Харькове остались несколько сотен домов в Немышлянская и Индустриальном районах.
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