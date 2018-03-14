|Пентагон призвал Генштаб России не «отвлекать внимание от реальных проблем»
|14.03.2018 10:51
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В ответ на сообщение главы российского Генштаба Валерия Герасимова о готовящейся в Сирии инсценировке применения «химического оружия» представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл призвал не «отвлекать внимание от реальных проблем».
Он считает, что вместо этого Россия должна «заставить» Дамаск «прекратить жестоко обращаться с сирийскими гражданами», а также «позволить доставить столь необходимую помощь жителям Восточной Гуты и других отдаленных районов», передает ТАСС.
Майкл сказал, что Москва позволяет сирийским властям «зверствовать». По мнению США, Россия стала «моральным соучастником» в действиях Дамаска и «несет ответственность за злодеяния Асада».
Майкл напомнил о высказываниях постпреда США при ООН Никки Хейли о готовности американцев нанести удар по войскам Сирии, если ООН не добьется прекращения огня в Восточной Гуте.
Напомним, начальник Генштаба сообщил, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с инсценировкой применения «химического оружия» против мирного населения, которую США намерены использовать как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска.
Текст: Антон Антонов
Фото: twitter.com/johnnyimichaeljИсточник - .
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