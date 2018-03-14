Часть Кривого Рога осталась без газоснабжения из-за утечки и возгорания газа при ремонте трубы

Во вторник вечером в Покровском микрорайоне г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.) при проведении сварочных работ газовой трубы произошла утечка и возгорание природного газа, в результате чего 90 многоэтажных жилых домов остались без газоснабжения.

Читайте новость также на

"Без газоснабжения осталось 90 многоэтажных жилых домов (около 14 тыс. абонентов). В 23.20 порыв трубы ликвидирован. Восстановление газоснабжения абонентам запланировано на 14 марта", - сообщает в среду утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.