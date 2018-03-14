С 13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины, которым отменяется необходимость врачам заполнять всевозможные формы, карты и талоны, передает со ссылкой на .

Как заявили в пресс-службе ведомства, отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно утратили актуальность, но годами оставались «рудиментом советской бумагоориентированной системы здравоохранения».

«Вместе с тем, начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей. Ну и немаловажно, что признает студентов обычными людьми, а медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад отныне является ненужной», — сказано в сообщении.

Указывается, что согласно приказу теряют силу такие формы, как «Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов», «Контрольная карта диспансерного наблюдения», «Медицинская карта студента № __», «Талон на прием к врачу», «Талон амбулаторного пациента», «Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)» и «Книга записи вызовов врачей на дом».

При этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что в ее ведомстве одной из первоочередных задач считают сокращение количества учетных форм с одновременным уменьшением количества полей в них.

«В течение десятилетий врачи, медсестры и работники регистратуры заполняли вручную кипы бумаг. Они не имели практической необходимости, но занимали кучу сил врачей, часы ожидания пациентов и гектары леса. Однако в отличие от леса, который можно вырастить снова, нельзя вернуть время врачей и пациентов», — заявила чиновница.

Супрун также указала, что в мире давно отказались от такого понятия как «диспансеризация» — регулярный обзор здоровых людей.

«Диспансеризация не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Кроме того, почти везде „диспансеризация“ в Украине проводится на бумаге. По сути, врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска с середины года. Эта модель является традиционной для цивилизованных стран мира», — отметила глава Минздрава.

Вся отчетности сводится к 4 цифрам в день: общее количество обращений к врачу взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей дома. У студентов будет обычная амбулаторная карта, а дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у врача и получить стандартную справку.

С развертыванием электронной системы здравоохранения, как отмечают в Министерстве, все записи в журнале будут формироваться автоматически по записям амбулаторной карты. В результате должно остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям.

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