Российские оккупанты в Москве не видит перспектив опреснения морской воды в Крыму, так как это слишком дорого. Дешевле бурить скважины, которые наносят безнадежный урон аннескированному полуострову, вызывая засоление почв и опустынивание значительных участков площади.

Как сообщил глава Росводресурсов оккупантов Вадим Никаноров, опреснять воду «очень накладно», передают крымские СМИ. Причина в том, что на 4-м году оккупации не решен вопрос с бесперебойными поставками электроэнергии, информирует svodka.net.

«Что касается опреснения воды, то в данный момент это не рассматривается. Вопрос с опреснением связан с очень большой энергоемкостью. В связи с тем, что в Крыму, кроме проблем с водой, есть проблемы и с энергетическим обеспечением, пока в данный момент эти вопросы не рассматриваются», — отметил он.

Он отметил, что Крым «справится собственными силами».

«Были проведены и сейчас проводятся эксплуатационные бурения скважин, которые будут работать на подземную воду. По сведениям, которые я имею от гидрогеологов, этих запасов вполне хватит для обеспечения засушливых районов, в плюс к тем запасам, которые имеются в водохранилищах», — сообщил Никаноров.

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