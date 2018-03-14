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Пионтковский: В Госдепартаменте США пьют шампанское, как в Госдуме 9 ноября 2016 года! Тиллерсон оставался чужаком
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14.03.2018 11:02
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В Госдепартаменте США радуются увольнению главы американского
внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона точно так же, как в
Госдуме России в ноябре 2016 года с шампанским отмечали избрание
Дональда Трампа президентом США, заявил российский политолог Андрей
Пионковский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пионковский: 17 лет в российской "нефтянке" никогда не оставят
человека в незапятнанном, белоснежном костюме, с орденом Дружбы
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Я знаю по своим личным
каналам, что сегодня в Госдепартаменте США точно так же пьют
шампанское, как в Госдуме 9 ноября 2016 года (тогда президентом
США был избран Дональд Трамп. – )! Тиллерсон не смог
наладить отношения с сотрудниками Госдепа, оставался чужаком, и как
раз то, что в Госдепартаменте сейчас масса вакансий, это как раз
прежде только и вменяют ему в вину. Госдепартамент сегодня вздохнул
с облегчением!" – считает Пионтковский.По его словам, в
американском внешнеполитическом ведомстве сейчас ждут результатов
общения президента США Дональда Трампа с британским
премьер-министром Терезой Мэй."После сегодняшнего увольнения это
большая интрига – будут ли формулировки президента расходиться
со вчерашними формулировками Тиллерсона. Мой прогноз –
нет", – продолжил политолог.По его мнению, после увольнения
Тиллерсона из Госдепа власти США "могут заняться им
вплотную"."Подозрения о его причастности, как бенефициара, к
знаменитой сделке по приватизации "Роснефти", к истории с
неизвестно где и как исчезнувшими 16 или 19 процентами акций,
остается! Я думаю, сейчас им могут заняться близко, как бы уже вне
политического контекста и той должности, которую он занимал.
Частным лицом Тиллерсоном, у которого есть доли в неких офшорных
совместных предприятиях с Россией. 17 лет в российской "нефтянке"
никогда не оставят человека в незапятнанном, белоснежном костюме, с
орденом Дружбы…" – сказал Пионтковский.13 марта
Трамп сообщил об увольнении Тиллерсона и предложил на его
место кандидатуру действующего директора Центрального
разведывательного управления Майка Помпео. Главой ЦРУ должна стать
его заместитель Джина Хаспел – первая женщина на этом
посту.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. По
информации источников телеканала CNN, он не поддерживал курс
Трампа во внешней политике.
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