Хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству

Украинские медики ежегодно заполняли до 1 млн медкарт ребенка (026 / у). Этот документ на восемь страниц А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детсадах, - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве подчеркнули, что хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Все данные о ребенке должны храниться у врача, которого избрали его родители, подписав соответствующую декларацию.

" С 13 марта для вступления в школу или детский сад медицинская карта ребенка является ненужной. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать", - говорится в сообщении.

Также планируется изменение порядка проведения медосмотра детей при поступлении в учебные заведения, о которых сообщат позже.