Нещодавнє рішення Верховного Суду України відходить від презумпції про те, що придбана у шлюбі власність обов’язково є спільним майном подружжя, – йдеться , пише .

У Верховному Суді України повідомили, що у процесі розгляду спорів про поділ майна подружжя необхідно враховувати такі обставини: час придбання майна; кошти, за які таке майно було придбано (джерело придбання); мета придбання майна, яка дозволяє визначити правовий статус сумісної власності подружжя. При цьому суд підкреслює, що тільки у випадку, якщо придбання майна відповідало зазначеним критеріям, таке майно може бути визнане спільно нажитим і підлягає розподілу між подружжям на підставі ст. 60 Сімейного кодексу.

Наприклад, в один і той же день армия продала свою, придбану до шлюбу квартиру, а на виручені кошти придбала іншу квартиру, але вже у шлюбі. Також подружжя у шлюбі перебувало близько року і суду не було надано доказу того, що в період шлюбу подружжя заробило гроші на квартиру. Тому квартира, хоч і була придбана у шлюбі, однак покупка була здійснена за кошти особистого дошлюбного майна дружини, а тому не може бути спільною сумісною власністю подружжя.

Також існують й інші випадки – пара до шлюбу заробила на майно, або гроші на його придбання були подаровані батьками, але сам об’єкт майна, був придбаний вже у шлюбі. У такому разі головне довести, що майно придбане власним коштом одного з подружжя. Такими доказами можуть послужити розписки, договір зі спеціальним застереженням, у деяких випадках допоможуть свідчення свідків.

Слід врахувати, що на таку правову позицію не можна розраховувати лише на тій підставі, якщо один з подружжя не працював у період шлюбу. Так, придбане у шлюбі майно за гроші, зароблені другим членом подружжя, належатиме обом з подружжя, оскільки все зароблене у шлюбі є спільною власністю подружжя. Відповідно, і майно, придбане за ці кошти, також є сумісною власністю подружжя.

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