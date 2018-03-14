Моя новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море, заявил президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность создания космических войск, информирует svodka.net.

Как сообщает Washington Post, с таким заявлением он выступил на базе морской пехоты в Сан-Диего.

«Моя новая национальная стратегия рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море. У нас есть Военно-воздушные силы. Мы создадим Космические силы», — заявил Трамп.

По информации издания, ранее американский президент называл идею создания таких войск шуткой.

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В ответ на слова Трампа уже появилась первая реакция россиян.

«Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры», — написал в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий ВПК.

Напомним: США в 1967 году вместе с СССР и Великобританией подписали Договор о космосе. Он запрещает размещать оружие массового поражения на орбите Земли, на Луне и на спутниках, а также проводить испытания оружия в космосе. По состоянию на 2018 год к договору присоединились более 100 стран.

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