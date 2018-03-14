НБУ прекратит печатать банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн

Национальный банк Украины (НБУ) намерен прекратить эмиссию бумажных банкнот номиналом 1,2,5 и 10 грн, сообщил исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий.

"Бумажные деньги номиналом 1,2,5 и 10 грн будут в обращении параллельно с монетами (соответствующих номиналов – ИФ) до последней бумажной гривни. Изымать из обращения банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн НБУ не будет, но перестанет печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежное обращение", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, замена банкнот низких номиналом на монеты соответствует практике стран ЕС, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.