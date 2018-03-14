Национальный банк Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

По данным финрегулятора, ввод в обращение новых денежных знаков будет проходить в два этапа:

- первый этап - 27 апреля 2018 будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны;

- второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019 - 2020 годах (точную дату НБУ сообщит дополнительно).

Стоит отметить, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами. Это будет происходить до тех пор, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении. В НБУ подчеркнули, что не будут изымать банкноты, однако печатать их больше не будут.

Как сообщал svodka.net, Национальный банк Украины решил ввести в обращение монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен .

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