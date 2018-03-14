Оборонный потенциал Украины (численность ВСУ и других силовиков, вооружения и ВВТ, производственные мощности и технологии, главное – военный опыт) сопоставим с оборонным потенциалом всех стран Центрально-Восточной Европы – от Балтии до Болгарии – вместе взятых.

Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Тымчук, информирует svodka.net.

Недавние правки на сайте НАТО спровоцировали бурную политико-филологическую дискуссию. В СМИ и соцсетях до сих пор гадают, как более точно перевести новый статус Украины, что он означает и приближает ли к вступлению в Альянс.

На мой взгляд, дискуссия несколько отклонилась в сторону, из-за чего важные моменты отошли на второй план.

Что главное?

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В 2008-2010 г. Украина формально очень высокий уровень сотрудничества с НАТО. И если бы не саботаж некоторых политсил, то ещё в 2008 г. были неплохие шансы получить ПДЧ.

В 2010 г. с приходом Януковича евроатлантические устремления были на время перечеркнуты. Однако в 2014 г. победа Майдана вновь сделала курс в НАТО одним из приоритетов, что было закреплено в законодательстве.

Подобные кульбиты заставили даже самых последовательных союзников Украины стать очень осторожными. И их вполне можно понять. Не удивительно, что западные бюрократы до сих пор под любым предлогом уклоняются от четких оценок и формальной фиксации нашего прогресса.

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Что в этих условиях должна делать Украина?

То, что прямо от нас зависит.

Нет смысла бросаться лозунгами и гадать «возьмут нас в НАТО или не возьмут», «побоятся Россию или не побоятся». Надо ставить вопрос по-другому: если мы этого хотим, то насколько мы готовы и что мы делаем?

Чтобы объективно оценить динамику готовности Украины к вступлению в Альянс, есть довольно четкие ориентиры.

Первый ориентир – общественное мнение. Это важный показатель. Например, по формальным критериям ту же Швецию могут принять в НАТО хотя завтра. Шведы очень тесно сотрудничают с Альянсом. Но в шведском обществе идея вступления в НАТО не пользуется поддержкой большинства населения. Наличие в Украине стабильного большинства сторонников НАТО сведет к минимуму политические спекуляции и шатания. Как следствие – сделает политический курс по этой теме более предсказуемым.

Соцопросы демонстрируют, что в данный момент порядка 42-45% граждан Украины поддерживают вступление в НАТО. И есть две позитивные тенденции. С одной стороны, число сторонников Альянса не быстро, но стабильно растёт. С другой, есть четкая корреляция с возрастом: чем моложе аудитория – тем выше уровень поддержки вступления в Альянс.

При такой динамике через несколько лет число сторонников НАТО составит большинство. А если добавить системную разъяснительную работу, то это большинство достигнет показателей, после которых риск отката, возврата к «внеблоковости» или ещё куда-то будет минимальным.

Второй ориентир ещё более конкретный. В июне 2016 г. Указом Президента был утвержден хитрый оборонный бюллетень. Этот документ разработан в тесном сотрудничестве с западными партнерами.

Среди прочего, там прямым текстом указано, что задача СОБ – послужить дорожной картой «для достижения критериев, необходимых для полноправного членства в Организации Североатлантического договора».

ПТымчукнием №1 к СОБ является документ «Матрица достижения стратегических целей и выполнения основных задач оборонной реформы». В этой Матрице довольно подробно и с датами выполнения очерчены конкретные шаги, которые необходимо сделать.

Специфика этих документов в том, что основные реформы в системе Минобороны должны завершиться в 2018 г., а в системе Генерального Штаба – к 2020 г. Т.е., на выполнение всей «домашней работы» в оборонном секторе у нас есть порядка 2-2,5 лет.

Конкретные задачи на нынешний год (в т.ч., не имеющие прямого отношения к сфере обороны и безопасности) будут отражены в Годовой национальной программе Украина – НАТО.

Если на секунду представить, что к 2020 г. около 55-60% граждан Украины будут поддерживать вступление в НАТО, а реформы сектора обороны и безопасности достигнут своих целей, то разговор будет совсем другой. Не буду никак утверждать, что мы в 2020-м сразу вступим в НАТО, но об этом можно будет уже говорить, как о вполне реальной перспективе.

Напомню, что оборонный потенциал Украины (численность ВСУ и других силовиков, вооружения и ВВТ, производственные мощности и технологии, главное – военный опыт) сопоставим с оборонным потенциалом всех стран Центрально-Восточной Европы – от Балтии до Болгарии – вместе взятых. Для НАТО – это очень существенное усиление. Поэтому, несмотря на все текущие проблемы и риски со стороны России, в НАТО предостаточно сторонников приёма Украины в Альянс.

Советую всем, кто неравнодушен к идее вступления Украины в НАТО, сконцентрироваться на контроле того, как выполняются обязательства, прописанные в СОБ и других документах. С одной стороны, будет меньше пустого сотрясания воздуха. С другой – ответственные за проведение реформ и выполнение конкретных задач не смогут прикрыться общими фразами.

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