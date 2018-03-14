|В Германии избрали канцлера
|14.03.2018 11:25
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Теперь политик должна принести присягу перед депутатами, а после чего присягу должны дать все члены ее нового кабинета.
Бундестаг проголосовал за назначение на пост федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которую выдвинул президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщили РИА Новости, информирует svodka.net.
За избрание Меркель на пост главы правительства проголосовали 364 парламентария. Теперь политик должна принести присягу перед депутатами, а после чего присягу должны дать все члены ее нового кабинета.
Парламентские выборы прошли в Германии 171 день назад. Все это время понадоблюсь на формирование правительства. При этом голосование за Меркель было техническим, так как большинство депутатов и так поддерживали ее.
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