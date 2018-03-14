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"Я сказала "так!": Маша Фокіна виходить заміж (ФОТО)
14.03.2018 11:36
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Відома співачка Маша Фокіна напередодні поділилася зі своїми шанувальниками неймовірно щасливою новиною - зірка виходить заміж.

"Дякую мій коханий, що ти даруєш мені щастя. Я сказала "Так", - написала Маша, опублікувавши відео, на якому хизується розкішною діамантовою каблучкою.

Обраниця зірки звуть Геннадій Шпілер і пара часто ділиться в своїх мікроблогах спільними знімками та відео, втім, деталі шанувальникам невідомі. 31-річна співачка зараз мешкає у США, тож, мабуть, весілля також відбудеться у Америці.

Допис, поширений Masha Fokina (Маша Фокина) (@mashafokina) 12 Бер 2018 р. о 2:37 PDT



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