Официальные представители России "должны дать однозначные ответы"

Трамп и Мэй заявили, что официальные представители России "должны дать однозначные ответы" в связи с попыткой убийства бывшего шпиона в Южной Англии ", говорится в стенограмме телефонного разговора, - сообщает " Радио Свобода ".

Белый дом заявляет, что Трамп выразил свою "солидарность" с Мэй и пообещал "всячески помогать расследованию, которое ведет Соединенное Королевство" в связи с применением нервно-паралитического вещества при попытке убийства Скрипача и его дочери.

Оба лидера согласились, что те, кто применил ядовитые средства, грубо нарушив международные нормы, должны ответить за содеянное.

Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила , что с "высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.