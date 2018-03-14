На сегодняшний день удалось установить 183 человека, которые четыре года назад участвовали в захвате здания Донецкой областной администрации и пророссийских митингах 8-16 марта 2014 года.

Об этом сообщают со ссылкой на собственные источники в полиции, передает издание Левый Берег.

По словам собеседников, 68 человек сейчас воюют в рядах незаконных вооруженных формирований «ДНР».

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