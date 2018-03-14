США должны поддержать Великобританию в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.

Власти США должны ввести новые санкции в отношении России за нарушение запрета на использование химического оружия и внести ее в список государств-спонсоров терроризма, заявил The Washington Examiner сенатор Роберт Менендес, информирует svodka.net.

«Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация также должна рассмотреть вопрос о том, должно ли решение о включении в список распространяться на Россию», — сообщил он.

По его словам, США должны поддержать Великобританию в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.

«Закон 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли государство химическое оружие, и ввел санкции», — заявил Менендес.

Читайте: Терроризм по-крымски: Пояс шахида из колбасы и сыра, - Крымский бандеровец (ФОТО+ВИДЕО)

Сам президент США Дональд Трамп отметил, что вопрос о причастности России к отравлению в Солсбери будет рассмотрен после того, как будут представлены факты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира