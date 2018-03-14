|На территорию Лычаковского кладбища во Львове бросили взрывчатку
|14.03.2018 11:49
|
На месте уже работают эксперты.
Во Львове на территорию Лычаковского кладбища неизвестный бросил предмет, который взорвался, люди и надгробия не пострадали, сообщил директор ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, информирует svodka.net.
Как сообщается в среду на сайте Львовского городского совета, по словам охранника, взрыв прогремел во вторник в 15 м от хозяйственных помещений. Надгробия не были повреждены.
«Похоже, что на газон из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы», — рассказал М.Нагай.
Поделитесь статьей с друзьями