От конфронтации между Блоком Петра Порошенко и "Народным фронтом" выигрывают деструктивные силы, считает экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный. Безсмертный: Ситуация дойдет до серьезного противостояния Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Там ситуация дойдет до серьезного противостояния. Эти две единицы, потому что их очень трудно назвать политическими силами, они перейдут в открытую конфронтацию", – отметил он.По мнению Безсмертного, на фоне этой конфронтации выигрывают деструктивные силы."Это еще одна причина, почему доводить эту конфронтацию до публичного противостояния нельзя. Идет война, у людей очень много оружия, и это оружие может быть использовано во внутренних конфликтных ситуациях. Этот момент, мне кажется, в лагере и одних, и других вообще не осознают", – заявил экс-вице-премьер.В начале сентября 2017 года издания INSIDER и "Главком" написали, что президент Петр Порошенко и его окружение договариваются с "Народным фронтом" о создании новой политической силы. 11 ноября прошел съезд "Народного фронта". Лидер политсилы Арсений Яценюк заявил, что ожидал полной поддержки от президента, но тот "сделал ошибку". Экс-премьер заявил, что партия должна бы была уйти в оппозицию к Блоку Петра Порошенко, но не выйдет из коалиции ради завершения реформ. Яценюк отметил, что "Народный фронт" должен мобилизоваться, чтобы принять участие в очередных выборах в Верховную Раду, а также выборах президента Украины. 18 января 2018 года главный редактор LB.ua Соня Кошкина написала, что Порошенко провел в своей резиденции в Гуте Ивано-Франковской области встречу с группой политических соратников, однако лидеры "Народного фронта" Арсений Яценюк и Арсен Аваков проигнорировали приглашение. По информации журналистки, на этой встрече президент предложил секретарю Совета национальной безопасности и обороны, руководителю центрального штаба "Народного фронта" Александру Турчинову возглавить его штаб по избранию на второй срок. Кошкина писала, что секретарь СНБО в ответ выдвинул Порошенко ряд условий.5 февраля издание INSIDER написало, что лидеры БПП и "Народного фронта" возобновили переговоры о создании единой политической силы.По информации "Главкома", в ночь на 27 февраля было подписано "понятийное соглашение", которым стороны распределили квоты в партийном списке новой политсилы. По данным издания, условной коалиции, состоящей из Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и мэра Киева Виталия Кличко, отходит 50% потенциального партийного списка, лидерам "Народного фронта" Арсению Яценюку и Арсену Авакову – 30%, премьер-министру Владимиру Гройсману – 20%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что порошенко народного заявил противостояния Теги: политика