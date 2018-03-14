Суд о госизмене Януковича не допрашивает свидетелей из-за их отсутствия

Оболонский районный суд Киева несколько изменил порядок процесса по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

На заседании в среду председательствующий судья Владислав Девятко указал, что в суд не прибыл ни один из свидетелей стороны защиты, и в связи с этим он предложил заняться исследованием документов стороны обвинения, которые ранее были присоединены к материалам дела, но еще не изучены.

О таких изменениях в процессе суд говорил еще на предыдущем заседании 6 марта. Тогда В.Девятко отметил, что 14 и 15 марта суд намерен изучить процессуальные документы, которые обосновывают позицию прокуратуры в ответ на обвинения адвокатов В.Януковича о необоснованности и невручении ему подозрения, нарушении сроков время досудебного расследования и других нарушениях, допущенных по этому делу.

На прошлом заседании суд принял решение допросить 21 марта в режиме видеоконференции из Крыма жительницу полуострова Оксану Медиеву, которая принимала участие в акциях поддержки власти во время Майдана в 2014 году ("Антимайдане").

Кроме того, 6 марта суд обратился к адвокатам В.Януковича с тем, чтобы они провели работу по организации допроса двух других жителей Крыма Романа Татарикова и Андрея Никифорова, экс-министра обороны Павла Лебедева и бывшего командующего Военно-морских сил Украины и экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина, который проживают на территории аннексированного РФ Крыма.