|Посадить болезнь в горшок: специфика обряда
|14.03.2018 11:54
|
Каждая болезнь связана с энергетикой организма человека. Какие-то недуги имеют психосоматическую природу возникновения, другие – вирусную, третьи – бактериальную.
Все их можно лечить как традиционным способом с помощью лекарств или обратиться к народным средствам, многие из которых уходят корнями в далекое прошлое. Например, можно получить исцеление, если использовать силу молитвы, проводить исцеляющие ритуалы или посадить болезнь в горшок, пишет со ссылкой на .
Многочисленные отзывы о подобном методе лечения свидетельствуют об эффективности такого народного способа врачевания. Оказывается, самый обыкновенный горшок с цветком может привести к скорому исцелению.
Специфика обряда
Прежде чем приступать к проведению ритуала, внимательно прочитайте технику выполнения и четко следуйте каждому шагу. Те, кому помогло такое лечение, просто купили необходимые семена и сделали все в соответствии с рекомендациями.
Таким образом, вы соедините энергетику человека с цветком, и недуг сможет уйти на росток.
Как посадить болезнь в горшок: описание ритуала
Перед тем как приступить к выполнению обряда, и посадить болезнь в горшок, смешайте немного выделений больного с подготовленной почвой, а затем положите зернышко, семя или луковицу.
Постарайтесь отнестись к цветочку с благодарностью, уважением и любовью. Ведь растение тоже живое, и оно жертвует свою жизнь ради выздоровления вашего или близкого вам человека. Поэтому, как только посадите семя, скажите: «Молю тебя (название растения), излечи от недуга (имя больного), помоги окрепнуть и исцелиться. Забери, пожалуйста, болезнь себе. Я буду очень благодарна за твою неоценимую услугу».
Исцеление наступит через шесть-семь дней, после того как цветочек начнет расти. Как только заметите появившуюся зелень, немедленно выкапывайте зарождающееся растение с корнем и уничтожайте. Если вы использовали гной или кровь с почвой, тогда цветок нужно сжечь, а в случае применения слез и мочи – выбросьте в речку.
После того, как избавитесь от растения, не забудьте посадить два новых цветка, как благодарность природе за ее услугу в лечении недуга и в качестве откупа за уничтожение саженца.