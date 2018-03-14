Украинский эксперт-международник Максим Яли в прямом эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» поставил на место российского политического деятеля Семена Багдасарова.

Инцидент произошел в студии передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Соответствующее видео опубликовал бизнесмен Сергей Запорожский на своей странице в Facebook.

Так, между Яли и Багдасаровым началась словесная перепалка, в ходе которой россиянин набросился на украинца и начал кричать, назвав его «пацаном» и приказав «стать смирно».

Однако тот быстро поставил Багдасарова на место, пригрозив ему «дать по морде», хотя до этого пытался успокоить нервного эксперта, попросив его перестать хамить.

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