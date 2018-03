Минюст намерен и далее сотрудничать с Sherman&Sterling для отстаивания интересов Украины в споре с "дочками" "РусАла" по ЗАлКу Министерство юстиции Украины намерено продолжить сотрудничество с международной компанией Sherman&Sterling LLP в качестве юридического советника в арбитражном процессе с "дочками" "РусАла" (РФ) - компаниями Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd. - в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID) в отношении Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК). Соответствующий проект распоряжения правительства, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", направлен на рассмотрение Кабинета министров. Как отмечается в пояснительной записке, к настоящему времени сумма исковых требований к Украине не определена, однако она может превосходить $166 млн вследствие возвращения 68,01% акций ЗАлКа в государственную собственность. Истцы 22 сентября 2017 года подали ходатайство об обеспечительных мерах по спору, однако по итогам однодневных слушаний по этой теме 7 ноября 2017 года им было отказано. Для обеспечения интересов Украины в данном процессе была привлечена юридическая компания Sherman&Sterling LLP. Минюст Украины на заседании соответствующей межведомственной рабочей группы 29 января 2018 года признал целесообразным продолжить сотрудничество с данной этой компанией в этом году в рамках бюджетного финансирования. Как сообщалось, "дочки" "РусАла" - Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd. - 25 октября 2016 года обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров с запросом о начале арбитражного процесса против Украины. При этом пресс-служба "РусАла" уточнила, что "дочки" компании подали требование о компенсации инвестиций в ЗАлК. Запрос касается возвращения ЗАлКа в госсобственность Украины. Кроме того, как отмечает "РусАл", неприязненные действия со стороны Украины в адрес компании были расширены за счет включения структур "РусАла" в санкционный список. Как считает "РусАл", эти действия были ответом на попытки компании защитить ЗАлК от "экспроприации". Украина впервые получила извещение от ICSID о начале процесса в декабре 2015 года, после чего стороны провели досудебные переговоры по урегулированию, но они ничем не увенчались и были прекращены в августе 2016 года. Запрос подан в соответствии со ст. 36 Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств и ст. 9 Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Нидерландами и Украиной. "РусАл" рассчитывает, что законность требований "дочек" будет полностью подтверждена в ходе разбирательства. Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ", в 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. В многолетних судебных процессах вынесен приговор о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлК и возврате этого пакета в госсобственность. Решение утверждено Верховным судом Украины 11 марта 2015 года. У ОК "РусАл" осталось 29,54% ЗАлКа (контролируется через кипрскую Velbay Holding Ltd.). Как утверждает руководство ЗАлКа, "РусАл" уничтожал украинского конкурента на рынке алюминия путем демонтажа и реализации по существенно заниженной цене оборудования электролизного цеха, вывода из состава комбината Глуховского карьера кварцитов, фиктивного формирования кредиторской задолженность перед подконтрольными российской стороне оффшорами. Ранее ЗАлК был единственным в Украине производителем первичного алюминия. По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности Фонда госимущества Украины находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл") - 29,53629% акций. Уставный капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн. ФГИ в середине января 2018 года объявил о начале подготовки к конкурсу по продаже 68% акций ЗАлКа. Позднее Фонд сообщил о переносе объявления конкурсов по продаже комбината с февраля на май-2018. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



