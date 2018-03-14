Пользователей социальных сетей впечатлили слова режиссера Леонида Канфера о борьбе с "русским миром", которая, по его мнению, ведется вовсе не на передовой на Донбассе.

Об этом Канфер написал на своей странице в передает

"Русский мир -- это власть, которая ворует у своих же и своим воровством заставляет смотреть сограждан в другую сторону -- в сторону России. Людей самих подталкивают в этот восточный ад", - считает Канфер.

При этом режиссер отметил, что борьба с "русским миром" происходит в каждом украинском городе.

"Поэтому, друзья мои, передовая для меня -- не только и не столько Донбасс. Это каждый двор и каждый вор. И если бы каждый гаденыш, каждый крысеныш, кому по**й, знал, что за это его поднимут на вилы, была бы совсем другая ситуация. Борьба с русским миром начинается с нормального асфальта, с нормальных налогов и равенства перед законом", - поведал режиссер.















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