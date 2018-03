Украинская компания выкупила крупную долю бизнеса у Burger King Russia Кипрскую Xomeric связывают с группой ICU, которая ранее занималась продажей Roshen. Кипрская Xomeric Holdings Ltd, которую связывают с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко, стала крупнейшим акционером Burger King Russia (Cyprus) Ltd, выкупив 16,62% акций у российского банка ВТБ. Так, изменения в структуре собственности российского Burger King произошли в конце февраля 2018 года. По итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4% до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании. По данным кипрского реестра, впервые в числе акционеров закусочных Xomeric появился еще в 2014 году. Отметим, что представитель группы ICU отказался комментировать связь между входящим в ее структуру фондом и российскими закусочными Burger King. В ВТБ также отказались комментировать структуру “другого акционера“ — Xomeric Holdings Ltd. Отметим, ICU ранее участвовала в процессе предпродажной подготовки принадлежащей семье президента Украины Петра Порошенко кондитерской фабрики Roshen. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика новости украины xomeric burger связывают группой комментировать Теги: деловые новости украины