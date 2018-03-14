"Корум Дружковский машзавод" начал выпуск проходческих комбайнов

"Корум Дружковский машиностроительный завод" (Донецкая обл.) начал изготовление и сборку первого проходческого комбайна КПД, тогда как до этого, с 2013 года, выпускал только металлоконструкции к нему, сообщила пресс-служба Corum в среду.

До середины 2018 года планируется отгрузить первые четыре машины для шахт ПАО "ДТЭК Павлоградуголь".

"Самостоятельное производство и сборка проходческих комбайнов КПД – принципиально новый этап в развитии завода. Металлоконструкции для них мы производим с 2013 года, а сейчас подошли к полному изготовлению и сборке машины, получив соответствующее дозволение. Теперь с уверенностью можно сказать: Дружковский машзавод – флагман машиностроительной отрасли в производстве основных видов горнодобывающего оборудования", – цитирует пресс-служба директора завода Татьяну Калугину.

Как сообщалось, ранее проходческие комбайны изготавливались на Горловском машиностроительном заводе (Донецкая обл.), контроль над которым Corum утратила после его захвата НВФ. Производство комбайнов было перенесено на харьковский завод "Свет шахтера".

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, теперь оба предприятия будут выпускать проходческие комбайны параллельно.

В пресс-релизе напоминается, что, помимо опыта в изготовлении комплектующих для КПД, Дружковский машзавод имеет успешную практику ремонтов этой техники.

"Последний проект отличался особой сложностью: капремонт проходческого комбайна, изготовленного ранее на Горловском машзаводе, с доведением всех параметров узлов до номинальных заводских размеров", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба также напоминает, что за последние два года завод расширил продуктовую линейку широким спектром подъемного и подвесного оборудования, а также такой крупной позицией, как вентилятор главного проветривания.

По итогам 2017 года, согласно предварительным данным, завод увеличил объем товарной продукции в 2,2 раза к 2016 году - до 757 млн грн.

Corum Group объединяет машиностроительные активы группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), а это - предприятия в Харькове, Дружковке, Каменск-Шахтинском, "Корум Шахтспецстрой", сервисные компании Corum Source и Corum Repair, а также торговые компании и представительства в Украине, РФ, Казахстане, Вьетнаме, Польше.

Компания является одним из крупнейших поставщиков комплексных решений и оборудования в сфере горной добычи.

Ключевые клиенты компании - 14 крупнейших добывающих холдингов, активы которых насчитывают 150 шахт и карьеров. Техника Corum работает на горнодобывающих предприятиях в 15 странах мира.