Помощник комиссара Нейл Басу провел пресс-конференцию у
здания Нового Скотланд-Ярда.
Совершенно непонятна эта несогласованность в словах полицейских
чиновников и самых авторитетных британских политиков
Павел Шипилин
Как известно, премьер-министр Великобритании уже обвинила Россию
в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Однако помощник
комиссара Нейл Басу (Neil Basu) рассказал прессе, что следствие в
самом разгаре. А значит, делать какие-либо выводы рановато.
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Нейл Басу , что расследование займет «много недель», сейчас же
полицейские пытаются установить, как был применен яд. По его
словам, у детективов пока нет ни одного подозреваемого. Другими
словами, следствие только-только началось.
Совершенно непонятна эта несогласованность в словах полицейских
чиновников и самых авторитетных британских политиков. Конечно, со
Скотланд-Ярдом надо было поработать заранее, вероятно, еще до
самого покушения. Ввести в курс дела, набросать тезисы будущих
пресс-конференций. Объяснить, что говорить, а о чем лучше
молчать.
Мне кажется, Нейл Басу неспроста дезавуирует Терезу Мэй, Бориса
Джонсона, а вместе с ними и заокеанских союзников вроде Дональда
Трампа. Который тоже ляпнул, что не сомневается в виновности
России. Ну, тут понятно: трансатлантическая солидарность,
политическая целесообразность, высшие цели.
А вот Нейлу Басу обидно — у полицейских своя солидарность,
внутренняя. Если помните, один их товарищ едва выжил, ибо его никто
не предупредил о том, что МИ-6 обильно разлило яд в доме Скрипаля.
И он туда заявился, не подозревая об опасности. А потом чуть не
помер — едва откачали. Вроде состояние стабилизировалось, но кто
его знает, чем дело кончится. Может, останется инвалидом.
Короче, почему помощник комиссара режет правду-матку и совсем не
поддерживает официальную версию, объяснимо.
Но если даже полицейский догадывается, кто стоит за преступлением и
не считает нужным им подыгрывать, то меня удивляет невозмутимость
наших соотечественников, обосновавшихся в Лондоне. Особенно
известных, таких, как Евгений Чичваркин.
Этот легкомысленный миллиардер очень не любит путинский режим и все
время его критикует. Выводит на чистую воду. Не оставляет камня на
камне. В общем, ведет себя независимо в свободной европейской
стране.
И вдруг он заметил за собой слежку, о чем рассказал американской
газете . По словам бизнесмена, за ним наблюдала группа из двух
или трех человек, которые часами стояли в ста метрах от входной
двери его дома. Они лузгали семечки, демонстрируя «распространенную
в российской деревне» привычку, пишет газета.
Тем не менее, по словам Чичваркина, в Лондоне он чувствовал себя
намного безопаснее, чем в Москве, особенно после убийства в 2015 г.
оппозиционера Бориса Немцова. Предприниматель отметил, что в
Великобритании представители российских спецслужб вынуждены вести
себя более скованно.
Этот рассказ привел меня к мысли о том, что наши соотечественники
плохо представляют законы жанра. Они, мне кажется, слишком наивны и
доверчивы. И даже явно фейковый спектакль, разыгрывающийся прямо на
наших глазах, не способен заставить их беспокоиться за собственную
жизнь.
По-моему, они просто насмотрелись фильмов про агентов 007, этих
рыцарей плаща и кинжала на службе Ее Величества, не способных на
подлое убийство. Они же убивают только плохих парней и защищают
хороших. Таких, как Евгений Чичваркин.
В кино благородная задача британских спецслужб показана ясно и
выпукло. А российские спецслужбы там, наоборот, коварные и злые. И
теперь Евгений Чичваркин точно знает, кого нужно бояться, а от кого
невозможно ждать подвоха. И всегда может отличить одних от
других.
Это очень просто: агент 007 никогда не станет лузгать семечки. А
агенты ФСБ их лузгают и мусорят на улицах европейских городов. И
следовательно их легко распознают даже продавцы мобильных
телефонов.
убегать ему надо с острова, и как можно быстрее. Судя по его же
рассказу, к нему уже присматриваются.
Идеальный кандидат на роль очередной сакральной жертвы, вы не
находите?
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