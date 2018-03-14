|В Одессе мужчина стрелял по прохожим из окна
|14.03.2018 12:19
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Во вторник, 13 марта, в Одессе пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По данным правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал. Свидетели рассказали, что мужчина целился прямо в людей, однако промазал и попал в дерево и машину.
Также отмечается, что в правоохранительные органы обратилась женщина и рассказала, что из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.
Стоит отметить, что полицейские изъяли у 33-летнего злоумышленника оружие - зарегистрированное гладкоствольное ружье. Мужчина не смог объяснить, зачем он это делал.
Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 13 марта, в Подольском районе Киева мужчина открыл огонь в супермаркете.
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