Матч второго тура Кубка мира-2018 в группе F между сборными Германии и Швеции имел драматическую развязку, передает со ссылкой на .

Шведы выглядели достойно и первыми отличились: на своей половине ошибся Кросс, который потерял мяч на ровном месте, и Тойвонен вывел свою команду вперед.

Сразу после перерыва немцы восстановили равновесие: Вернер прорвался в штрафную по левому флангу и отпасовал в центр, где Ройс переправил мяч в сетку.

О последней 10-минутке можно снимать остросюжетное кино: сначала получил вторую желтую карточку за грубую игру и заработал удаление Боатенг.

Затем немцы создали два прямо-таки фантастических моменты: Гомес пробил головой из пределов штрафной и только невероятный сейв голкипера спас Швецию от гола, а после мощного удара Брандта из-за пределов штрафной мяч попал прямо в штангу.

Арбитр добавил к основному времени четыре минуты, и когда шло время немцы заработали стандарт близко штрафной шведов - Кроос обыгрался с партнером и пробил в далекий угол, вырвав волевую победу для Германии.

Германия - Швеция 2:1

Голы: Ройс, 48, Кроос, 90 + 5 - Тойвонен, 32

Германия: Нойер, Боатенг, Рюдигер, Кимми, Хектор (Брандт, 87), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Дракслер (Гомес, 46), Ройс, Мюллер, Вернер

Швеция: Ольсен, Линделёфа, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Классон (Дурмаз, 74), Ларссон, Экдаль, Форсберг, Тойвонен (Гвидетти, 78), Берг (Телин, 90)

Предупреждение: Боатенг, 71 - Экдаль, 52, Ларссон, 90

Удаление: Боатенг, 82 (второе предупреждение)

В сегодняшнем матче группы F Мексика победила Южную Корею - 2:1.

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