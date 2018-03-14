В оккупированной Горловке задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пятерых людей, а также в каннибализме.

Об этом сообщают подконтрольные террористам СМИ со ссылкой на «мэра» города Ивана Приходько.

Отмечается, что его поймали прохожие прямо на улице

Террористы утверждают, что мужчина не только убил пять человек, но еще и съел печень одной из жертв.

«По предварительным данным, преступник съел печень у одной из жертв. Так же сегодня в районе 88-го квартала города Горловки был обнаружен труп еще одной вероятной жертвы преступника. То есть уже вероятно 5-й жертвы», — утверждают они.

По их информации, в совершении преступлений подозревают местного жителя Дмитрия Чернева.

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