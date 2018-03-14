Соратник скандального российского бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков, которого во вторник, 13 марта, обнаружили мертвым в квартире в Лондоне (Великобритания), вероятно, умер от удушения.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники из близкого окружения Глушкова, передает со ссылкой на .

По их словам, его тело было обнаружено дочерью Натальей в квартире на окраине Лондона. На шее умершего были видны следы удушения. Было это убийство или самоубийство, пока не ясно - проводится расследование.

Издание отмечает, что Николай Глушков был партнером и ближайшим соратником Бориса Березовского, найденного повешенным в своем доме в пригороде Лондона 23 марта 2013 года.

В то же время "РИА Новости" со ссылкой на неназванный источник из окружения Глушкова сообщает, что тот умер "как Борис Березовский". Смысл этих слов источник не объяснил. Помимо этого, агентство пишет, что в России за коммерсантом числятся задолженности на общую сумму почти 10 млрд рублей.

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