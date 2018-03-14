Призначення керівником ЦРУ Джини Геспел, дуже розумної, добре навченої людини-функції, кадрового офіцера розвідки з 30-річним стажем, яка провела більшу частину свого професійного життя за кордонами країни.

Куратора кількох надсекретних програм в галузі зовнішньої розвідки, в тому числі, і таких неоднозначних, як програми допитів членів Аль-Каїди в 2001-2003 (зокрема, відомих терористів Абу Зубайди та Абд аль-Рахима аль-Наширі), та 2003-2005, пов’язаних з таємними тюрмами в Таїланді, де застосовувалися заборонені методи дізнання (т.зв. «водні тортури» у в’язниці ЦРУ «Кошаче око»), та програми зі знищення доказів таємних операцій ЦРУ в Південній та Південно-Східній Азії та на Близькому Сході в 2005-2006, — це доволі зухвалий і показовий крок з боку президента США.

Принаймні, репутація цих програм і людей, що брали в них судьба є вкрай невисокою як серед інших силових відомств країни так і серед закордонних колег. Наприклад, міністр оборони США Джеймс Меттіс неодноразово наполягав, що тортури є не лише негуманним, але і неефективним способом отримання інформації: «за допомогою пари пляшок пива і пачки цигарок я отримаю більше інформації від підозрюваного», — казав він.

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Втім, Дональд Трамп вже давав зрозуміти, що він не вважає тортури чимось абсолютно забороненим. Тому несхвальна позиція Сенатського комітету з розвідки та спротив правозахисних організацій (аж до позовів в міжнародні суди та іноземні прокуратури) не прийняті до уваги.

Слід зазначити, що попередник Трампа, Барак Обама, хоча і зупинив програму негуманних допитів терористів, але також у 2009-му відмовився давати хід розслідуванню справи проти старших офіцерів ЦРУ стосовно негуманного поводження з підозрюваними терористами.

Схоже, на нас чекають цікаві часи…

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