Национальный банк Украины прекращает производство монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и выводит их из обращения. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В финрегуляторе отметили, что приняли соответствующее решение с целью оптимизации расчетов наличными деньгами и экономии государственных средств, направляемых на производство металлических денежных знаков.

Также отмечается, что с 1 июля 2018 вводятся новые правила округления сумм в кассовых и товарных чеках. По данным НБУ, несмотря на прекращение выпуска монет указанных номиналов, они продолжают оставаться средством платежа, а их изъятие будет происходить постепенно в процессе инкассации.

Стоит отметить, что субъектам хозяйствования эти монеты более выдавать не будут.

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