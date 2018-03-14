|НБУ начинает выводить из обращения мелкие монеты
|14.03.2018 12:40
|
Национальный банк Украины прекращает производство монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и выводит их из обращения. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
В финрегуляторе отметили, что приняли соответствующее решение с целью оптимизации расчетов наличными деньгами и экономии государственных средств, направляемых на производство металлических денежных знаков.
Также отмечается, что с 1 июля 2018 вводятся новые правила округления сумм в кассовых и товарных чеках. По данным НБУ, несмотря на прекращение выпуска монет указанных номиналов, они продолжают оставаться средством платежа, а их изъятие будет происходить постепенно в процессе инкассации.
Стоит отметить, что субъектам хозяйствования эти монеты более выдавать не будут.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями