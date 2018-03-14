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проблемы и риски со стороны России, в НАТО предостаточно
сторонников приема Украины в Альянс, считает нардеп от "Народного
фронта" Дмитрий Тымчук." , "keywords": "Украина, НАТО, Дмитрий
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- Оборонный потенциал Украины сопоставим с оборонным потенциалом
всех стран Центрально-Восточной Европы вместе взятых
Народный депутат Украины от "Народного фронта", координатор
группы "Информационное сопротивление".
все материалы автора →
Оборонный потенциал Украины сопоставим с оборонным потенциалом
всех стран Центрально-Восточной Европы вместе взятых
Сегодня 12.01 | комментариев: Относительно статуса страны –
аспиранта НАТО.Недавние правки на сайте НАТО спровоцировали бурную
политико-филологическую дискуссию. В СМИ и соцсетях до сих пор
гадают, как более точно перевести новый статус Украины, что он
означает и приближает ли ко вступлению в Альянс.На мой взгляд,
дискуссия несколько отклонилась в сторону, из-за чего важные
моменты отошли на второй план.Что главное?В 2008–2010 годах Украина
формально имела очень высокий уровень сотрудничества с НАТО. И если
бы не саботаж некоторых политсил, то еще в 2008 году были неплохие
шансы получить ПДЧ.В 2010 году с приходом Януковича
евроатлантические устремления были на время перечеркнуты. Однако в
2014 году победа Майдана вновь сделала курс в НАТО одним из
приоритетов, что было закреплено в законодательстве.Подобные
кульбиты заставили даже самых последовательных союзников Украины
стать очень осторожными. И их вполне можно понять. Не удивительно,
что западные бюрократы до сих пор под любым предлогом уклоняются от
четких оценок и формальной фиксации нашего прогресса.Что в этих
условиях должна делать Украина? То, что прямо от нас зависит.Нет
смысла бросаться лозунгами и гадать "возьмут нас в НАТО или не
возьмут", "побоятся Россию или не побоятся". Надо ставить вопрос
по-другому: если мы этого хотим, то насколько мы готовы и что мы
делаем?Чтобы объективно оценить динамику готовности Украины ко
вступлению в Альянс, есть довольно четкие ориентиры.Первый
ориентир – общественное мнение. Это важный показатель.
Например, по формальным критериям ту же Швецию могут принять в НАТО
хотя завтра. Шведы очень тесно сотрудничают с Альянсом. Но в
шведском обществе идея вступления в НАТО не пользуется поддержкой
большинства населения. Наличие в Украине стабильного большинства
сторонников НАТО сведет к минимуму политические спекуляции и
шатания. Как следствие – сделает политический курс по этой
теме более предсказуемым.Соцопросы демонстрируют, что в данный
момент порядка 42–45% граждан Украины поддерживают вступление в
НАТО. И есть две позитивные тенденции. С одной стороны, число
сторонников Альянса не быстро, но стабильно растет. С другой –
есть четкая корреляция с возрастом: чем моложе аудитория – тем
выше уровень поддержки вступления в Альянс.При такой динамике через
несколько лет число сторонников НАТО составит большинство. А если
добавить системную разъяснительную работу, то это большинство
достигнет показателей, после которых риск отката, возврата к
"внеблоковости" или еще куда-то будет минимальным.Второй ориентир
еще более конкретный. В июне 2016 года указом президента был
утвержден Стра
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