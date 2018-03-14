Для развития трансплантологии в Украине необходима готовность врачебного сообщества и пациентов – мнение

Для развития трансплантологии в Украине необходима готовность врачебного сообщества и пациентов, а не только изменения законодательства, считает заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

"Проблема запуска трансплантации в Украине не связана с законом. Прежде только, к трансплантации должно быть готово общество – врачебное общество и общество пациентов. Технически трансплантацию можно выполнять и сейчас, можно создать систему транспланткоординации. Отдельные врачи и отдельные клиники и сейчас это делают это абсолютно легально, законно и очень успешно", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя одобрение профильным комитетом Верховной Рады проекта изменений в законодательство по здравоохранению, трансплантации органов и других анатомических материалов человеку (№ 2386а-1).

А.Линчевский отметил ответственность врачей для развития трансплантации в Украине.

"Мы не можем заставить врачей делать трансплантацию, мы можем им помочь и защитить их. Мы можем создать условия. То же самое касается пациентов – потенциальных реципиентов и потенциальных доноров. Мы не можем заставить родственников подписывать согласие на забор органов, мы не можем заставить людей становиться донорами", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что Минздрав разработал и утвердил положение о трансплант-координаторах.

"Никто не мешает каждой больнице ввести своим внутренним приказом должность трансплант-координатора. Мы со стороны правительства уже создали условия для того, чтобы это можно было сделать. Дальше должны действовать клиники", - сказал он.

А.Линчевский выразил надежду, что до 2020 года Минздрав сможет создать условия для функционирования системы трансплантации, однако для ее эффективной работы необходима поддержка и готовность врачей и пациентов.

"Если врач не хочет этого делать, мы не заставим, если родственники не подписывают согласие, мы не сможем заставить", - сказал он.

Вместе с тем А. Линчевский напомнил, что в 2018 году в Украине должен начаться пилотный проект по развитию системы трансплантации, предусматривающий, в частности, компенсацию из бюджета затрат клиникам на проведение трансплантации. Для запуска проекта необходимо принятие соответствующего постановления Кабмина.

"С 2018 года мы имеем отдельную возможность финансирования больницы для проведения трансплантации. С начала года в Запорожье были пересажены четыре почки, но мы хотим затраты адекватно компенсировать больницам, все последующие трансплантации мы готовы финансировать. Постановления еще нет, но оно в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение правительства", – сказал он.

По мнению А.Линчевского, успех трансплантологии в Украине во многом зависит и от создания ее позитивного имиджа и отказа от стереотипов о "черных трансплантологах".

"Мы всегда говорим, что легенды о "черных" трансплантологах убили "белую" трансплантологию, это медийная и коммуникационная проблема. Мифы о "черных" трансплантологах отбивают желание у врачей этим заниматься, посещать прокуратуру не хочет никто", - сказал он.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения во вторник поддержал во втором чтении доработанный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по здравоохранению, трансплантации органов и других анатомических материалов человеку (№ 2386а-1). Комитет будет инициировать включение данного законопроекта в повестку дня сессии Верховной Рады. За основу этот законопроект был принят 21 апреля 2016 года.

Законопроект, в частности, предусматривает "презумпцию несогласия".

В сентябре 2017 года Министерство здравоохранения поддержало этот законопроект, разработанный парламентским комитетом по вопросам здравоохранения, а также заявило о планах в 2018 году начать пилотный проект по трансплантации почки от неродственного трупного донора, на что в проекте государственного бюджета предусмотрено 112 млн грн.

Пилотный проект реализуется в пяти регионах Украины - Запорожье, Днепре, Харькове, Львове, Одессе и в Киеве.