Кабмин установил предельную стоимость реабилитационных мероприятий для детей с инвалидностью в 17-25 тыс. грн

Кабинет министров Украины на заседании в среду установил предельную стоимость реабилитационных мероприятий для детей с инвалидностью 17-25 тыс. гривень.

"Предельная стоимость реабилитационных мероприятий не пересматривалась с 2012 года. Фактически мы навязывали родителям, у которых есть дети-инвалиды, то учреждение реабилитации, который мы определяли", - сказал министр социальной политики Андрей Рева на заседании правительства.

По его словам, теперь предельная стоимость реабилитационных мероприятий будет составлять для детей с инвалидностью 2-3 степени 17 и 25 тыс. грн соответственно (было 9 тыс. грн), для детей-сирот с инвалидностью, и детей лишенных родительской опеки будет увеличена еще на 50%.