Ямайский музыкант Майкл Мэйоб ( более известный под псевдонимом Flourgon) обвинил известную певицу Майли Сайрусв плагиате, сообщает Корреспондент .

По мнению музыканта, ее песня We Can't Stop очень похожа на его композицию We Run Things, которую он выпустил в 1988 году.

Стоит отметить, что Мейоб уже подал соответствующий иск в суд США и требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов. Он также отметил, что его песню любят поклонники регги во всем мире.

В свою очередь Майли Сайрус никак не прокомментировала обвинения в ее адрес.

Как сообщал svodka.net.uа, выступление знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой в новогоднем телеэфире обернулось скандалом . На артистку, а точнее на автора песни, которую она исполнила в ночь на первое января на Первом канале, посыпались обвинения в плагиате.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира