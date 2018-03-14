|Музыкант требует от Майли Сайрус $300 млн за плагиат его песни
|14.03.2018 12:47
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Ямайский музыкант Майкл Мэйоб ( более известный под псевдонимом Flourgon) обвинил известную певицу Майли Сайрусв плагиате, сообщает Корреспондент.
По мнению музыканта, ее песня We Can't Stop очень похожа на его композицию We Run Things, которую он выпустил в 1988 году.
Стоит отметить, что Мейоб уже подал соответствующий иск в суд США и требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов. Он также отметил, что его песню любят поклонники регги во всем мире.
В свою очередь Майли Сайрус никак не прокомментировала обвинения в ее адрес.
Как сообщал svodka.net.uа, выступление знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой в новогоднем телеэфире обернулось скандалом. На артистку, а точнее на автора песни, которую она исполнила в ночь на первое января на Первом канале, посыпались обвинения в плагиате.
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