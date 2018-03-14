|Климкин осудил совершенный неизвестными взрыв у польского Мемориала орлят во Львове
|14.03.2018 12:48
|
Кожна людина заслуговує на людську шану. Два тижні тому я був на Личаківському кладовищі та поклав квіти до Меморіалу львівських орлят. Категорично засуджую акт вандалізму, вчинений цієї ночі поблизу Меморіалу.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 березня 2018 р.
Вечером 13 марта во Львове на территории Лычаковского кладбища произошел взрыв. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что взрывчатка сдетонировала близко польского Мемориала орлят на ул. Мечникова.
Поделитесь статьей с друзьями