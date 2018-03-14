Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя случай на Лычакивском кладбище во Львове, подчеркнул, что каждый человек заслуживает человеческий почет. Климкин осудил случай как акт вандализма Фото: ЕРА "Каждый человек заслуживает человеческий почет. Две недели назад я был на Лычакивском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный ночью близко Мемориала", – отметил министр. Кожна людина заслуговує на людську шану. Два тижні тому я був на Личаківському кладовищі та поклав квіти до Меморіалу львівських орлят. Категорично засуджую акт вандалізму, вчинений цієї ночі поблизу Меморіалу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 березня 2018 р. Вечером 13 марта во Львове на территории Лычаковского кладбища произошел взрыв. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что взрывчатка сдетонировала близко польского Мемориала орлят на ул. Мечникова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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