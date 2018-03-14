Фондирование ЭКА будет осуществляться за счет привлечения капитала

Фондирование создаваемого в Украине Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) будет осуществляться с использованием механизмов привлечения финансирования, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы понимаем, что таких ресурсов (200 млн грн уставного капитала – ИФ) недостаточно, абсолютно недостаточно. Там нужно будет использовать другие механизмы (…), поскольку это наверняка миллиарды, которые понадобятся для полноценного финансирования этого института", - сказал он на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, закон "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта", предусматривающий создание в Украине ЭКА, президент Украины Петр Порошенко подписал 28 декабря 2016 года.

Согласно закону, в сферу деятельности ЭКА входит поддержка экспорта работ, услуг украинского происхождения, а также ряда товарных групп перерабатывающей промышленности.

Учредителем и акционером, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала +1 акция, является государство в лице Кабмина.

В то же время в законе о госбюджете на 2017 год не было предусмотрено финансирование ЭКА, тогда как в 2018-м на эти цели предусмотрено 200 млн грн, что, по оценкам МЭРТ, на 146 млн грн меньше, чем требует создание такой институции.

При этом закон предусматривает перечень секторов промышленности, которые могут претендовать на поддержку ЭКА.

В 2016 году МЭРТ оценивал долю секторов, входящих в этот перечень, в 16,5% общего экспорта украинских товаров.

Против создания ЭКА возражал Нацбанк Украины, указывая на недостатки закона.