Песков заявил, что британские СМИ в связи с делом об отравлении Скрипаля показали себя как ненадежные источники информации.

Москва по дипломатическим каналам заявила Лондону о непричастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс», информирует svodka.net.

«Позиция Москвы хорошо известна, она была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия «не приемлет языка ультиматума». При этом он отметил, что Россия готова к взаимодействию в расследовании этого дела, но не встречает «взаимности» со стороны британских властей.

Пресс-секретарь президента считает, что британские СМИ в связи с делом об отравлении Скрипаля показали себя как ненадежные источники информации. «Вряд ли они заслуживают здесь какого-то внимания, как надежный источник информации, а, скорее, наоборот», — добавил он.

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Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта днем на лавочке без сознания у торгового центра в Солсбери. Их госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавших как критическое. Полиция Великобритании призналаотравление попыткой убийства с применением нервно-паралитического вещества.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможной причастности России попытке убийства Скрипалей. По ее словам, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, известного как «Новичок», который разрабатывался в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «цирковым шоу в британском парламенте» и «сказками» заявление Мэй.

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