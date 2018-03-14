Святослав Князев

Кадровые перестановки в Вашингтоне говорят о том, что отношения США с Россией и Китаем в обозримом будущем будут только ухудшаться.

Майкл Помпео. Фото с сайта cia.gov

Президент США Дональд Трамп принял, наконец, решение, которое почти год предсказывали эксперты. А именно – уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Парадокс, но «нефтяник» (бывший председатель совета директоров «ExxonMobil») действительно оказался одним из самых дипломатичных людей в американской власти.

Он выступал против аннулирования ядерной сделки с Ираном и за мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове. А злые языки и вовсе называли его «другом Путина» и поговаривали о том, что глава американского внешнеполитического ведомства не очень уютно чувствует себя в ситуации конфронтации с Москвой.

Дипломатия и «миротворчество» в современных Соединенных Штатах оказались не востребованы. В СМИ уже довольно долго ходили слухи о том, что Тиллерсон категорически не поддерживал манеру Трампа вести внешнюю политику, а также – о том, что главный дипломат Америки как-то совсем не дипломатично назвал своего шефа «придурком».

Американский же электорат требует сегодня от своих властей не дипломатии, а подтверждения статуса «единственной супердержавы» и «исключительной нации». И, судя по результатам эксперимента, не так давно проведенного журналистами, готов ради этого даже согласиться на ядерный удар по России.

Поэтому «нерешительного» Тиллерсона нужно было безотлагательно заменить на рубаху-парня. И этим «рубахой» стал экс-глава ЦРУ Майкл Помпео.

Несмотря на имидж радикального американского консерватора, Помпео – отнюдь не «деревенщина» в ковбойских ботинках. Новый начальник Госдепа был отличником в школе и лучшим выпускником военной академии Вест-Пойнт. Под занавес Холодной войны он успел пять лет прослужить офицером бронетанковых подразделений армии США, дислоцированных на территории Германии.

Вернувшись на родину и уволившись в запас, Помпео получил степень доктора права в Гарварде и занялся бизнесом – выпускал сначала военное, а затем – нефтедобывающее оборудование.

В 2010 году он подался в политику и стал под знаменами Республиканской партии «бессменным» членом Палаты представителей от Канзаса («курируя» разведку). Перед последними президентскими выборами Помпео поддерживал конкурента Дональда Трампа – Марка Рубио, но в опалу не попал, заняв в 2017 году одну из самых влиятельных в Америке должностей – главы ЦРУ.

Помпео – член консервативно-либертарианского «Движения чаепития», выступающего за «изначальные» американские ценности, которые отстаивали восставшие в 18 веке против британской короны основатели США – соединение консервативных ориентиров в вопросах духовности с практически полным отсутствием ограничений в сфере экономики.

Так, в частности, «чаепитники» требуют снижения налогов и уменьшения государственных затрат. Кроме того, Помпео лично выступает за свободную продажу оружия и запрет абортов.

К России новый госсекретарь США всегда относился, мягко говоря, прохладно. Он обвинял Москву в «агрессии», в натравливании на Америку WikiLeaks, в том, что Россия десятилетиями якобы вмешивается в американский избирательный процесс и «подрывает западную демократию». При этом он, не стесняясь, публично называл РФ «противником» США. В современной российской публицистике подобных политиков принято называть «русофобами».

Также Помпео всегда критиковал ядерную сделку с Ираном, призывал казнить Эдварда Сноудена и сохранить тюрьму в Гуантанамо.

В общем, главным дипломатом Америки стал человек не просто сформировавшийся в эпоху Холодной войны, а сформированный самой Холодной войной, и не мыслящий своего существования вне нее.

Не менее символична и кандидатура преемника Помпео на посту главы ЦРУ – первой женщины в этом кресле за всю историю ведомства – Джины Хаспел. В отличие от своего экс-начальника, Хаспел – профессиональная разведчица, прослужившая в Лэнгли 33 года.

Она была главой резидентур ЦРУ в нескольких странах и лично руководила тайной тюрьмой в Таиланде, участвовала в программах, предполагавших проведение пыток задержанных (из-за этого ее карьера в свое время затормозилась под давлением общественности).

Личность Хаспел – очередное доказательство того, что Вашингтон настроен конфронтационно.

США в обозримом будущем явно не будут искать точки соприкосновения с Россией и Китаем. На это не стоит даже рассчитывать. С нами будут пытаться говорить языком силы. И следовательно для нас самое важное сегодня – быть настолько сильными, чтобы подобные попытки перешли в разговор, в котором последнее слово будет за нами.