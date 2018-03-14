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"До свиданья, не нужен ты нам": в Махачкале дети "поприветствовали" Путина (ВИДЕО)
14.03.2018 13:07
«До свиданья, не нужен ты нам»: в Махачкале дети «поприветствовали» Путина (ВИДЕО)

Пока Путин шел к автомобилю в сопровождении плотного кольца охранников, дагестанские мальчишки успели выразить свое отношение

В Сети опубликовали видео с прогулки президента России Владимира Путина по главному проспекту Махачкалы, информирует svodka.net.

Путин идет в окружении охранников к автомобилю. Его радостно приветствуют взрослые. А вот мальчишки, стоящие неподалеку, прокомментировали приезд российского президента довольно прямо:


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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