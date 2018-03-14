Сьогодні наш день. День Добровольця.

За великим рахунком, всі ті, хто ці чотири роки стримує армію Мордора на нашому східному фронті — добровольці. Будь-хто, хто прагнув «відкосити», мав та досі має таку можливість, тож реальна різниця між нами, «зовсім добровольцями» та мобілізованими — не така вже й значна, всі, хто пішли на цю війну, мали вільний вибір, тож всі хто обрав піти — добровольці.

Але все ж саме сьогодні — день Добробатів, день тих, хто ризикнув піти на фронт тоді, коли це ще не називалось фронтом, коли ми ще не знали, чи нас не оголосять злочинцями за те, що «самовільно» пішли на зустріч ворогові. День тих, хто став головним «сюрпризом» для Москви, та поламав всю «руцковесну».

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Пройшло чотири роки, ми всі змінились. Час Добробатів назавжди відійшов, ми стали маленьким рядочком у майбутньому підручнику історії.

А от час Добровольців не закінчиться ніколи.

«Життя триває, точиться війна!» (с)

Зі святом, побратими та посестри! Тримаймось! Попереду — Перемога!

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