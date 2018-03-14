Минэнергоугля завершило разработку законопроекта об урегулировании долгов на рынке электроэнергии

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины завершило подготовку и передало на рассмотрение Кабинета министров проект закона об урегулировании задолженности на рынке электроэнергии.

Об этом сообщила начальник отдела нормативно-правового обеспечения и реформирования рынка электроэнергии департамента электроэнергетического комплекса Минэнергоугля Виктория Гнатовская на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Законопроект о задолженности мы уже передали в Кабмин. На этой неделе он должен быть рассмотрен правительственным комитетом", - сказала она.

При этом В.Гнатовская подчеркнула, что урегулирование долгов является необходимым условием для перехода к новому рынку электроэнергии.