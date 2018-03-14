Согласно древнеиндийским трактатам «Упанишады», Сансара (в переводе «вечное скитание») символизирует собою бесконечные перерождения и сопутствующие им страдания живых существ, отягченных законами кармы. Ее колесо находится в непрерывном движении, но всегда остается неизменным.

Тибетский лама ХІІ века Дакпо Римпоче сформулировал три главные характеристики Сансары. Первая – «природа её есть пустота». Вторая – бесчисленные проявления Сансары, какими бы реальными ни казались, – не более чем иллюзия. И третья характеристика – бесконечное страдание.

Странным образом очень сложная и тонкая буддийская философия характеризует происходящее на Украине, словно после бесчисленных круговращений колеса Сансары, вновь очутившейся в ситуации столетней давности. Вновь в том самом 1918 году, который, по словам киевлянина Михаила Булгакова: «Велик был год и страшен год»…

В 2018 году былого величия ужаса не осталось, но страшен он не менее своего предшественника в круговороте кровавой кармы украинского национализма. Точнее, псевдонационализма, для которого важна не самостоятельная сущность, сильное государство и обеспечение лучших условий развития своему народу, а смердяковское желание стать «АнтиРоссией».

Не изменившаяся за прошедший век ни на йоту идейная пустота украинского национализма в сочетании со схожим положением в мире закономерно привела к тому, что ситуация на Украине, положение режима поражающе походят на период Центральной Рады. Походят вплоть до как будто реинкарнировавшихся персоналий во власти. И вновь вечно страдает заливаемая кровью и разграбляемая власть имущими Украина…

Констатация данного очевидного факта не просто важна для понимания философии истории, но и представляет надежный практический интерес. В «бесконечно повторяющемся настоящем» Украины довольно понимать происходившее при Раде, чтобы понять и сущность происходящего, и перспективы «евромайданной» власти.

В 1918 году начальник штаба главнокомандующего Восточным фронтом генерал Макс Гофман с полным основанием говорил о возникшей подобно «Deus ex machina» «независимой» УНР: «Я создал Украину».

С не меньшим основанием аналогичную фразу могла сказать, например, Виктория Нуланд про созданный ею марионеточный режим. Причем хозяева в обоих случаях понимали цену своим протеже и относились к марионеткам с плохо скрываемым презрением. Но им для реализации своих целей нужна была полностью управляемая территория, в которой «национальная» власть является послушным и эффективным исполнителем указаний.

Отношение к Украине одинаково что у кайзеровских генералов, что у Белого дома. Сама по себе она, ее население – только инструмент. Тот же генерал Гофман с солдатской прямотой заявил немецкому дипломату, указывавшему на неупорядоченность отношений с УНР: «Ха! Вся Украина меня интересует только до ближайшего урожая. А там черт с ней».

Конечно, у американцев горизонт несравненно шире одного урожая (да и какие сейчас урожаи при полностью убитом украинском сельском хозяйстве), но принцип остался неизменен. Украина ценна исключительно как функция, а в случае ее исполнения судьба использованных туземцев становится их личным вопросом

Однако оба раза подбор марионеток оказывался неудачен. Хотя сильным смягчающим обстоятельством как для Берлина, так и для Вашингтона служит то непреходящее обстоятельство, что выбор хотя сколько-нибудь пригодных кандидатур крайне ограничен. Что представляют из себя украинские националисты, хорошо известно. Если сто лет назад все же были, пусть и тогда в виде очень редкого исключения хотя и фальсификатор, но небесталанный историк Грушевский, неплохой писатель Винниченко и веский экономист Туган-Барановский, то сейчас исключений нет. Вообще пустота…. Ничего, кроме президентов-рейдеров, спикеров парламента со справкой о легкой форме дебильности и секретарей Совбеза из бывших обкомовских комсомольских холуев.

Не менее важным отличием является то, что если деятели УНР все же в основном верили в свою убогую идею, то у нынешних никаких сантиментов нет: им абсолютно все равно под какими прапорами-знаменами и лозунгами грабить страну.

Но подобные различия – мелочь по сравнению с поражающим общим сходством.

Оба раза посаженная внешними силами власть немедленно показывала свою абсолютную недееспособность в государственном управлении. Наступал паралич всех властных структур, воцарялись тотальное воровство и продажность, смертельная грызня «вождей» (вроде войны между Порошенко и Гройсманом, Аваковым, Тимошенко et cetera), фактическое отсутствие реальной центральной власти во многих регионах и обязательное широкое использование откровенно бандитских методов.

Командированный весной 1918 года на Украину сотрудник военного отдела германского МИД Колин Росс в докладе для операционного отделения Восточного фронта оставил следующие оценки, разделявшиеся всеми немецкими военными и дипломатическими руководителями.

«В стране нет никакой центральной власти, захватывающей более или менее значительную территорию… Вся страна разделена на целый ряд отдельных областей… Власть в таких областях принадлежит различным партиям, а также и отдельным политическим авантюристам, разбойникам и диктаторам…Украинская самостийность, на которую опирается Рада, имеет в стране очень слабые корни. Главным ее защитником является небольшая группа политических идеалистов… Немецкие офицеры часто придерживаются того взгляда, что с Радой – этой бандой социалистов-революционеров, разумеется, нельзя поддерживать сношений».

А главный вывод доклада был следующим: «Рада держится только благодаря немецкой оккупации».

Можно не сомневаться, что из американского посольства, резидентур ЦРУ и РУМО в Госдепартамент, Лэнгли и Пентагон сейчас идут такие же донесения.

Буквально все, что происходит на Украине, имело аналоги за короткую деятельность Рады (хотя масштабы и были значительно скромнее). Когда потоком идут новости, что Порошенко, задействуя силовые структуры, борется с политическими противниками и занимается откровенным рэкетом, то сразу вспоминается трагифарс 1918 года.

Немцы почти с самого начала раздумывали о смещении абсолютно некомпетентной Рады, но чашу их терпения переполнил громкий скандал с похищением банкира Доброго, которого в ночь с 24 на 25 апреля прямо из киевской квартиры увезли вооруженные «неизвестные».

Увидев странное бездействие властей, германское оккупационное командование взяло расследование в свои руки. Очень скоро выяснилось всё. Похищение было организовано министром внутренних дел Ткаченко, военным министром Жуковским и начальником столичной сыскной полиции Красовским. А возглавлял эту компанию «патриотов Украины» лично премьер-министр Голубович. Поводом для похищения стало отрицательное отношение банкира к Раде и влияние в этом смысле на немцев, но не менее важной причиной являлось желание получить от одного из богатейших людей страны деньги за освобождение.

Большинство остальных членов правительства, включая и ответственного за соблюдение законности министра юстиции, и генерал-прокурора Шелухина, знали обо всем или как минимум догадывались.

После победы путча на Козьем болоте все то же самое сделали бы в несколько иной манере… Обвинили бы в «сепаратизме», «государственной измене» или миллиардных хищениях, посадили в СИЗО СБУ, которого официально, согласно обязательствам Украины перед Советом Европы, не существует, и ждали покаяния, клятвы верности Порошенко и обязательного выкупа. Впрочем, с фигурой крупной и близкой к американцам настолько, насколько был близок к немцам Добрый, итог «спецоперации» был бы аналогичен.

О реальном влиянии главы государства на свои силовые структуры свидетельствует комическая история с депортацией Саакашвили. «Альфа» из ведомства, возглавляемого карманным порошенковским председателем, раз за разом никак «не могла» провести эту «сложнейшую» операцию против пухленького революционера без телохранителей. В конце концов президенту пришлось переодеть в форму пограничного спецназа личную охрану и отправлять в Варшаву любителя галстуков бизнес-джетом собственного офшора.

Очень напоминает ситуацию с Добрым, когда для похищения неугодного банкира председатель «Совета народных министров» лично подбирал с министром внутренних дел и начальником сыскной полиции «надежных» исполнителей, которые таки в итоге оказались ненадежными.

Степень не только преступности, но и деградации власти Рады демонстрирует то, что тайно вывезенный в Харьков Добрый легко купил отборную охрану МВД. Несмотря на грозные указания лично от министра, она за скромную сумму дала возможность сообщить о своем местонахождении немцам. Трудно было ожидать иного в условиях, когда во власти продается всё, а низшие берут в этом пример с высших. Поэтому и ныне вся устрашающая президентская вертикаль Порошенко только «иллюзия Сансары», что прекрасно понимают на Западе. Как понимали немцы иллюзорность власти Рады, для свержения которой оказалось довольно взвода под командованием лейтенанта, арестовавшего без малейшего сопротивления ее руководителей.

Приказы Порошенко своим силовикам о мерах против неугодных ему политических деятелей ничем, кроме клоунады, подобной похищению Доброго, не заканчиваются. В условиях, когда антипрезидентские силы не испытывают финансовых проблем, у них есть все возможности принять контрмеры за наличные. Да и всем государственным служащим понятно, что в создавшихся условиях лучше не бросаться сломя голову исполнять сомнительные приказы, а лишь имитировать исполнение.

История с Добрым в украинских реалиях 2018 года – вещь совершенно обычная, но в идиллические времена начала прошлого века шайка министров с премьером во главе представлялась чем-то невероятным. Немцам же стало окончательно ясно, что с уголовниками во главе Украины они не получат необходимого Западному фронту продовольствия. По той простой причине, что назначенная ими власть не будет распространяться за пределы правительственного квартала.

После ареста всех причастных к похищению Доброго германское командование приняло решение устроить над панами министрами открытый судебный процесс с целью продемонстрировать правомочность своих последующих действий. И на общественность суд действительно произвел потрясающее чувство, наглядно показав, что собою представляла власть Рады и какие преступные и одновременно ничтожные люди возглавляли страну. Главный вопрос, которые тогда задавали: как деятели, не имеющие даже тени морали, примитивные и неумные, могли руководить Украиной.

Этот же вопрос сейчас задают все, наблюдая за цирковым представлением «евромайданного» режима…

Разумеется, никто из внешних управляющих не обманывался по поводу качества человеческого материала, который пришлось поставить для управления протекторатом. Однако шалости во все эпохи разрешаются ими до определенной черты. Когда власть ничем, кроме воровства и прямого бандитизма не занимается, в ненависти и презрении к себе объединяет разные социальные слои, этнические и религиозные группы и все регионы, то она уже как не исполняющая заданной функции не может устраивать кукловодов.

Тогда неминуемо наступает следующий этап: подвесившие на волосок голубовичей и порошенок с полным правом этот волосок перерезают и находят новые эффективные кандидатуры. Внешне поприличней, способные выполнять поставленные хозяевами задачи, а не только воровать… Не оправдавших же доверия списывают без жалости, как это было с незадачливым Голубовичем и его министрами.

В 1918 году возглавлявший германскую оккупационную администрацию на Украине Герман фон Эйхгорн вполне удачно провел «перезагрузку» гетманским переворотом. «Выражая волю народа Украины», съехавшиеся под охраной германских войск в Киев «хлеборобы» выступили против «самозваной Рады» и «призвали принять власть» генерала Скоропадского. Думается, что при очередном столетнем повороте украинского колеса Сансары преемники прусского генерал-фельдмаршала не уступят ему в профессионализме…



Дмитрий Тесленко,

cпециально для alternatio.org

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