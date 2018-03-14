После покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отношения России и Запада будут ухудшаться, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский военный знаток и журналист Александр Гольц. Гольц: К выборам президента это покушение никакого отношения не имеет Фото: svoboda.org "До недавнего времени мы полагали, что взаимоотношения РФ с Британией и США достигли дна. Но после покушения на Скрипаля снизу постучали. Оказалось, что этим отношениям еще есть куда ухудшаться. За эти дни Лондону удалось создать, на первый взгляд, довольно сплоченный фронт, куда входят члены НАТО и страны британского содружества – Австралия и Новая Зеландия. Интересно еще, как поведет себя Индия. Но уже сейчас мы видим внятное осуждение России. Думаю, к концу дня мы узнаем о новых санкциях против РФ. Не исключен и отзыв российского посла из Великобритании", – отметил Гольц.Он считает, что отравление Скрипаля не является частью предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина."В РФ одна за другой идут пропагандистские передачи, рассказывающие, что Скрипаля отравили западные спецслужбы. Чтобы сделать плохо России. К выборам президента это покушение никакого отношения не имеет. Путин успешно проводит избирательную кампанию, абсолютно в ней не участвуя. За него работают пропагандистские каналы. Не думаю, что ему понадобилось бы идти на этот шаг, да еще и такой ценой. К тому же наступит 19 марта и нужно будет думать, как жить дальше в противостоянии с Западом", – подчеркнул Гольц.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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