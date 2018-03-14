Вводиться в обращение новые монеты будут поэтапно. С 27 апреля запустят в оборот монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни. Следующий этап состоится позже — в 2019–2020 годах.

Национальный банк Украины провел презентацию новых обиходных монет стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые должны заменить бумажные купюры соответствующего номинала, информирует svodka.net.

«Эти монеты со временем заменят банкноты, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заместят банкноты в обращении», – заявили в НБУ.

Вводиться в обращение новые монеты будут поэтапно. С 27 апреля запустят в оборот монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни. Следующий этап состоится позже, монеты стоимостью 5 и 10 гривни начнут вводить в 2019–2020 годах.

«Новые оборотные монеты будут иметь серебристый цвет, будут небольшими, легкими и удобными для расчетов», – заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

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На реверсе монеты номинальной стоимостью 1 гривня изображен портрет князя Владимира Великого, 2 гривни – князя Ярослава Мудрого, 5 гривен – гетьмана Богдана Хмельницкого, 10 гривен – гетьмана Ивана Мазепы.

На аверсе всех монет изображен малый Государственный герб Украины (трезубец), номинал, название страны-эмитента (Украина) в обрамлении древнерусского орнамента.

Позже в НБУ опубликовали первые фото с новыми монетами.

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