В России, по сравнению с другими территориями Земли, наблюдается ускоренный рост среднегодовых температур, говорится в национальном докладе «Глобальный климат и почвенный покров России».

В докладе, представленном в Почвенном институте им. Докучаева, говорится, что «современный рост среднегодовых температур на территории России» составляет «0,45 градуса за десять лет», а в Европейской части страны – «0,54 градуса за десять лет», в то время как глобальный рост среднегодовых температур равен только «0,17 градуса за десять лет».

Ученые считают, что это объясняется большей скоростью потепления суши по сравнению с океаном, но даже для суши Северного полушария тренд составляет лишь 0,38 градуса за десять лет. При этом наиболее устойчивый рост после 1976 года наблюдается летом, .

Более того, «замедление потепления в начале 21 века в среднегодовых температурах на территории России не проявляется», однако «зимой период быстрого роста сменяется похолоданием с середины 1990-х».

Так, например, «похолодание наблюдалось до 2010 года почти на всей территории России, кроме полярной зоны, после чего температуры быстро выросли до рекордных значений 2014-2015 и 2015-2016 годов». Также наблюдается похолодание в осенний период после 2006 года.

Исследователи указали на географически неоднородный характер потепления: максимальные скорости роста в среднем за год (до 0,9 градуса за десять лет) весной и осенью наблюдаются на севере азиатской части России, зимой – на севере европейской части, весной – на юге европейской части.

«Имеются области, где потепления нет: зимой и летом на юге Западной Сибири (зимой – похолодание), осенью на ее севере, в Средней Сибири и Прибайкалье», – добавили авторы доклада.

Ученые опасаются, что потепление в России приведет к росту числа лесных пожаров. Согласно прогнозам, рост температуры приведет к «увеличению длительности сухих периодов», что поспособствует «росту площади и интенсивности пожаров и существенному увеличению эмиссий парниковых газов».

Так, для таежной зоны однопроцентное увеличение числа лесных пожаров приведет к уменьшению покрытых лесом земель на 8,4%.

Однако у потепления есть как отрицательные, так и положительные стороны.

С одной стороны наблюдается повышение пожароопасности, таяние многолетней мерзлоты, увеличение уровня заболеваемости и смертности некоторых групп населения, увеличение расходов электроэнергии.

В то же время «для сельского и лесного хозяйства России» можно выделить «потенциально позитивные эффекты от изменения климата, в том числе сокращение расходов энергии в холодный период, расширение зоны растениеводства».

Исследователи полагают, что ускоренное потепление продолжится в течение только 21 века, причем наибольший рост приземной температуры ожидается зимой, усиливаясь к северу, достигая максимальных значений в Арктике.

Летом, напротив, зональность потепления в России практически не будет выражена.

«Годовые максимумы и минимумы температуры воздуха будут увеличиваться на большей части России; во все сезоны преобладает увеличение числа суток с аномально высокой температурой воздуха и уменьшение числа суток с экстремально низкой ночной температурой воздуха», – отмечается в докладе.

Статистически значимые региональные изменения длительности волн тепла и холода ожидаются на значительной части территории России уже к середине 21 века. Они существенно усилятся к его концу, распространяясь почти на всю территорию страны.

Также ожидается более быстрое сокращение длительности зимних волн холода по сравнению с увеличением продолжительности волн тепла летом.

Ранее .

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