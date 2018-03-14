С уходящим годом все больше людей интересуется ценами на украинском рынке недвижимости

Множество выгодных предложений по продаже иногда сбивают с толку и существует риск напороться на мошенников. Как не попасть на их уловки, успешный бизнесмен Александр Дубовой рассказал нашим коллегам https://glavnoe.ua/news/n334601-aleksandr-dubovoj-o-«rifah»-i-«ajsbergah»-na-rynke-nedvizhimosti-v-2018-m-i-kak-ih-obojti.

Что же нас ждет в грядущем 2018 году на украинском рынке недвижимого имущества?

Бизнесмен Александр Дубовой говорит о том, что в данной сфере наблюдается положительная тенденция.

Связано это с тем, что одновременно с растущим курсом доллара цены на жилье снижаются.

Как говорит, Александр Дубовой, это является следствием того, что покупательная способность на уровне плохой экономической ситуации оставляет желать лучшего, следовательно, чтобы быстрее совершить продажу, стороны сделки, умышленно снижают цены. При этом неважно, покупатель это или продавец, существует риск совершения сделки, оформленной не по всем правилам.

Чтобы избавить себя от риска, следует оформить страховой договор у надежных компаний. Это является самым надежным способом обезопасить себя от возможных нежелательных последствий.

Но чего, же ожидать? Стоит ли рассчитывать на дальнейшую тенденцию снижения стоимости недвижимости в Украине?

По словам Александра Дубового, анализ динамики изменения стоимости на недвижимое имущество четко указывает, что в этом году будет наблюдаться такая же незначительная, но стабильная тенденция снижения цен. Но, это не означает, что это как-то повлияет на спрос к приобретению этих объектов. Это вызвано тем, что на сегодняшний день в Украине очень плохая экономическая ситуация, что тормозит развитие данного сегмента рынка.

Александр Дубовой отмечает, что одними из самых перспективных покупателей являются молодые семьи, которым требуется собственное жилье. Они чаще только рассматривают варианты покупки жилья на вторичном рынке. Но также есть весомая доля и тех, кто готов покупать жилье в новостроях, что связано с перспективой в месторасположении таких спальных районов. Ведь с каждым годом города расширяются, это дает огромные возможности открыть свой бизнес в таких спальных районах.

И хотя на сегодняшний день ситуация с мошенничеством в данной сфере является очень сложной, при правильном подходе к вопросу, сделка с большой вероятностью обвенчается успехом. При этом, как говорит Александр Дубовой, стоит обращаться напрямую к застройщикам, репутация которых заслуживает должного внимания. Плюс к тому, на почве результатов прошлогоднего роста успешно выполненных работ, шанс найти добросовестного девелопера существенно вырос.

Но если, же в приоритете все-таки стоит жилье со вторичного рынка, то покупку лучше только совершать с риелтором, имеющим хорошую репутацию. По словам Александра Дубового, это не только увеличит шанс успешной сделки, но и обеспечит самые выгодные условия покупки жилья.