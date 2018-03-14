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Wizz Air инвестирует в киевскую базу $ 300 млн
14.03.2018 13:28
Wizz Air инвестирует в киевскую базу $ 300 млн
В то же время штат сотрудников авиакомпании в Киеве будет насчитывать более 100 человек
В этом году венгерская авиакомпания Wizz Air инвестирует в киевскую базу $ 300 млн. благодаря размещению там третьего самолета Airbus A320.
Wizz Air инвестирует в киевскую базу $ 300 млн Фото: cheap-trip.eu

Об этом сообщила пресс-служба Wizz Air на требование журналиста " Общественного ".

"После расширения украинского флота до трех самолетов в 2018 году, штат сотрудников авиакомпании в Киеве будет насчитывать более 100 человек", - говорится в сообщении.

При этом в компании ссылаются на прайс-листы Airbus.

12 марта Wizz Air объявила, что в 2018 году инвестирует 2 миллиарда долларов в 11 баз в 7 странах, в том числе в Украине. В этом году компания получит 21 новый самолет, и начнет полеты по 70 маршрутам , в том числе 9 - в Украине.

Теперь на украинском рынке Wizz Air предлагает 30 маршрутов в 11 стран из аэропортов Харькова, Львова и Киева.

Рейсы выполняют самолеты венгерской авиакомпании. Украинская "дочка" Wizz Air прекратила полеты в апреле 2015 года.

В этом году Wizz Air возобновляет перелеты из Международного аэропорта "Харьков" по  недавно объявленным  маршрутам в Дортмунд и Катовице, а также расширяет свою маршрутную сеть  из Львова в Дортмунд , Гданьск, Катовице и  Лондон . Кроме того, на киевскую базу будет добавлено третий самолет Airbus A320, благодаря которому рейсы авиакомпании соединят Киев с 21 лоукост направлением в 10 странах, с учетом новых направлений в Таллинн и Лиссабон.

Напомним, что а виакомпания-лоукост Wizz Air с 29 октября  увеличила объем бесплатной ручной клади .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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